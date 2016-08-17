Украина в Рио: календарь 12-го дня Олимпиады
Сегодня украинцев нет среди фаворитов на медали.
Сегодня Украина принимает участие лишь в трех спортивных дисциплинах, где будут разыгрываться медали, но ни в одной из них наши спортсменки не являются фаворитами даже на попадание первую пятерку.
В вольной борьбе, в которой пройдет первый день соревнований, попробуют проявить себя с наилучшей стороны Алина Стадник-Махиня и Оксана Гергель. Здесь украинские надежды в большей мере связаны с 22-летней Гергель, которая стала год назад чемпионкой мира на соревнованиях в Лас-Вегасе.
Алина Стадник-Махиня, впрочем, тоже является чемпионкой мира, но этот титул ей покорился в 2013 году. Кроме того, она - золотой призер Европейских игр в Баку 2015 года.
В финале соревнований по прыжкам в длину примет участие Марина Бех, которая показала в квалификации десятый результат с показателем в 6,55 метра. Для попадания в медали, украинке нужно прыгнуть еще дальше. К примеру, американка Бриттни Риз, занявшая в предварительном раунде этой дисциплины третье место, вчера прыгнула на 6,78 метра.
Вольная борьба, женщины
Вес: до 69 кг
Участница: Алина Стадник-Махиня;
Начало квалификации: 16:08. Финал: после 23:00.
Вольная борьба, женщины
Вес: до 58 кг
Участница: Оксана Гергель;
Начало 1/8 финала: 16:56. Финал: после 23:00.
Легкая атлетика, женщины
Прыжки в длину, финал;
Участница: Марина Бех;
Время: 03:15.
Немедальные соревнования:
Гребля, мужчины
Каноэ-одиночка, 200 м, квалификация, полуфинал;
Участник: Юрий Чебан;
Начало: 15:16.
Легкая атлетика, мужчины
Метание молота, квалификация;
Участник: Евгений Виноградов;
Начало: 15:40.
Легкая атлетика, мужчины
Десятиборье (бег 100 м, прыжки в длину, толкание ядра, прыжки в высоту, бег 400 м);
Участник: Алексей Касьянов;
Начало: 15:46.
Конный спорт
Конкур, 3-я квалификация, индивидуальные выступления;
Участники: Рене Теббель, Ульрих Кирхофф;
Начало: 16:00.
Гребля, женщины
Байдарка-одиночка, квалификация, полуфинал;
Участница: Мария Повх;
Начало: 16:12.
Легкая атлетика, женщины
Бег 800 м, квалификация;
Участницы: Ольга Ляхова, Наталья Прищепа, Наталья Лупу;
Начало: 16:55.
Прыжки в воду, женщины
Вышка, 10 м, квалификация;
Участницы: Юлия Прокопчук, Анна Красношлык;
Начало: 21:00.
Легкая атлетика, мужчины
Метание копья, квалификация;
Участник: Дмитрий Косинский;
Начало: 02:30.