Украина в Рио: календарь 12-го дня Олимпиады

Сегодня Украина принимает участие лишь в трех спортивных дисциплинах, где будут разыгрываться медали, но ни в одной из них наши спортсменки не являются фаворитами даже на попадание первую пятерку.

В вольной борьбе, в которой пройдет первый день соревнований, попробуют проявить себя с наилучшей стороны Алина Стадник-Махиня и Оксана Гергель. Здесь украинские надежды в большей мере связаны с 22-летней Гергель, которая стала год назад чемпионкой мира на соревнованиях в Лас-Вегасе.

Алина Стадник-Махиня, впрочем, тоже является чемпионкой мира, но этот титул ей покорился в 2013 году. Кроме того, она - золотой призер Европейских игр в Баку 2015 года.

В финале соревнований по прыжкам в длину примет участие Марина Бех, которая показала в квалификации десятый результат с показателем в 6,55 метра. Для попадания в медали, украинке нужно прыгнуть еще дальше. К примеру, американка Бриттни Риз, занявшая в предварительном раунде этой дисциплины третье место, вчера прыгнула на 6,78 метра.

Вольная борьба, женщины

Вес: до 69 кг

Участница: Алина Стадник-Махиня;

Начало квалификации: 16:08. Финал: после 23:00.

Вольная борьба, женщины

Вес: до 58 кг

Участница: Оксана Гергель;

Начало 1/8 финала: 16:56. Финал: после 23:00.

Легкая атлетика, женщины

Прыжки в длину, финал;

Участница: Марина Бех;

Время: 03:15.

Немедальные соревнования:

Гребля, мужчины

Каноэ-одиночка, 200 м, квалификация, полуфинал;

Участник: Юрий Чебан;

Начало: 15:16.

Легкая атлетика, мужчины

Метание молота, квалификация;

Участник: Евгений Виноградов;

Начало: 15:40.

Легкая атлетика, мужчины

Десятиборье (бег 100 м, прыжки в длину, толкание ядра, прыжки в высоту, бег 400 м);

Участник: Алексей Касьянов;

Начало: 15:46.

Конный спорт

Конкур, 3-я квалификация, индивидуальные выступления;

Участники: Рене Теббель, Ульрих Кирхофф;

Начало: 16:00.

Гребля, женщины

Байдарка-одиночка, квалификация, полуфинал;

Участница: Мария Повх;

Начало: 16:12.

Легкая атлетика, женщины

Бег 800 м, квалификация;

Участницы: Ольга Ляхова, Наталья Прищепа, Наталья Лупу;

Начало: 16:55.

Прыжки в воду, женщины

Вышка, 10 м, квалификация;

Участницы: Юлия Прокопчук, Анна Красношлык;

Начало: 21:00.

Легкая атлетика, мужчины

Метание копья, квалификация;

Участник: Дмитрий Косинский;

Начало: 02:30.