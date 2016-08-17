Рио-2016. Кваша занял 6 место в финале соревнований по прыжкам воду

Украинец Илья Кваша в финале соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина занял шестое место.

В финале 28-летний уроженец Николаева набрал в шести попытках 475,10 очков.

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Стоит отметить, что на протяжении финала Кваша был в тройке лидеров, однако наименее удачная пятая попытка не позволила нашему спортсмену продолжить борьбу за медали.

Всего в финале принимали участие 12 спортсменов.

Золотую медаль выборол представитель Китая Цао Юань с результатом 547,60 очков. "Серебро" у Джека Лаугера из Великобритании (523,85), а "бронзовая" награда досталась спортсмену из Германии Патрику Хаусдингу (498,90).