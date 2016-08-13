Рио-2016. Украинский штангист Пелешенко: "Выхожу, а весь зал кричит "Украина"

Украинский штангист Александр Пелешенко считает, что не смог выиграть медаль Олимпиады из-за своей технической ошибки. Об этом он сказал в интервью газете "Сегодня".

"Был нацелен только на медаль. Ожидал не меньше "бронзы". На тренировках поднимал по 400 кг. Много сил ушло на тренировочный процесс. Вес удерживал, перелет, акклиматизация, травму долго залечивал.

Очень много сил отдал на рывок. Это все влияет очень. Да, с чемпионата Европы добавил к своим результатам еще 13 кг. Но, видать, сегодня не мой день. Значит, будем еще ждать четыре года", - сказал он после вчерашнего выступления.

При этом он поблагодарил всех болельщиков в Рио-де-Жанейро, которые поддерживали его. "Мне это так дух поднимало. Я выхожу, и весь зал кричит "Украина!". Спасибо всем болельщикам!", - заявил спортсмен.

Пелешенко также подчеркнул, что ему безразлично, кто выиграл медали Олимпиады в его дисциплине.

"Я иду брать вес, а кто там чемпион и у кого какой рекорд – неважно. Я не буду перед кем-то стоять на коленях и смотреть - какой он молодец, потому что поднял больше меня. Я стремлюсь всех обыгрывать. У нас такой вид спорта: сегодня ты первый, а завтра можешь быть пятым. И наоборот. Мелочей не бывает, все влияет на результат. Съел что-то не то и пролетел по полной, – добавил украинский штангист.

Как сообщал УНИАН, вчера на соревнованиях по тяжелой атлетике Александр Пелешенко занял пятое место, обновив всеукраинский рекорд.