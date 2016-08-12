Рио-2016. Украинец Коростылев - третий по итогам квалификации в пулевой стрельбе

Украинец Павел Коростылев близок к выходу в финал соревнований по пулевой стрельбе на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

В квалификации 18-летний львовянин набрал 293 очка и занял третье место в дисциплине "скоростной пистолет". Лидеру соревнований немцу Кристиану Райтцу он уступил три очка.

Еще один представитель Украины в этом же виде программе Роман Бондарук набрал 286 очков, занял 18-е место.

Вторая часть квалификации и финал состоятся завтра - соответственно, в 15:00 и 18:30 по киевскому времени.