Рио-2016. Украинец Коростылев - третий по итогам квалификации в пулевой стрельбе
21:29, 12 августа 2016Рио-2016
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18-летний львовянин близок к выходу в финал соревнований.
Коростылев поборется завтра за медаль / sportonline.ua
Украинец Павел Коростылев близок к выходу в финал соревнований по пулевой стрельбе на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.
В квалификации 18-летний львовянин набрал 293 очка и занял третье место в дисциплине "скоростной пистолет". Лидеру соревнований немцу Кристиану Райтцу он уступил три очка.
Еще один представитель Украины в этом же виде программе Роман Бондарук набрал 286 очков, занял 18-е место.
Вторая часть квалификации и финал состоятся завтра - соответственно, в 15:00 и 18:30 по киевскому времени.
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