Рио-2016. Нестеренко и Семенов остались вне финала в соревнованиях по метанию диска

Украинцы Никита Нестеренко и Алексей Семенов не смогли преодолеть квалификационный раунд в соревнованиях по метанию диска.

Оба легкоатлета были далеки до попадания в Топ-12, которое гарантировало место в финале. Нестеренко запустил диск на 60,31 метра и стал 23-м в общем зачете, результат Семенова - 55,35 метра и 32-е место среди 35 спортсменов.

Отметим, что в 2016 году Нестеренко стал бронзовым призером Кубка Европы по метанию диска.

Как сообщал УНИАН, ранее олимпийскую квалификацию не смогли преодолеть украинские метательницы ядра.