Рио-2016. Нестеренко и Семенов остались вне финала в соревнованиях по метанию диска
18:36, 12 августа 2016Рио-2016
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Украинским легкоатлетам не удалось попасть в Топ-12 лучших по итогам квалификации.
Reuters
Украинцы Никита Нестеренко и Алексей Семенов не смогли преодолеть квалификационный раунд в соревнованиях по метанию диска.
Оба легкоатлета были далеки до попадания в Топ-12, которое гарантировало место в финале. Нестеренко запустил диск на 60,31 метра и стал 23-м в общем зачете, результат Семенова - 55,35 метра и 32-е место среди 35 спортсменов.
Отметим, что в 2016 году Нестеренко стал бронзовым призером Кубка Европы по метанию диска.
Как сообщал УНИАН, ранее олимпийскую квалификацию не смогли преодолеть украинские метательницы ядра.
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