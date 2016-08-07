Rio2016: транспорт и дороги к олимпийским объектам (видео)

21:22, 07 августа 2016
Рио-2016
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Для журналистов выделили отдельный транспорт, который будет отвозить их к месту проведения соревнований.

REUTERS

Это обычные автобусы, которые ездят по всему городу. Относительно дорог, то можно заметить сходство с дорогами в Украине во время Евро-2012, когда ремонтировали только важнейшие пути, отметил спецкорреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко.

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