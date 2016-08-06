Видеоблог Rio2016: перед Олимпиадой жарко во всех смыслах этого слова

Как рассказывает наш проводник в Рио, вчера, в день открытия Олимпиады, в городе выглянуло солнце и температура достигла +30.

Читайте такжеСборная Украины в Рио: расписание первого дня соревнований

В воздухе летают вертолеты, ведь в городе повышенный уровень безопасности.

Люди, которые были на предыдущих Олимпийских играх, рассказывают, что нужно приехать очень рано, чтобы таки попасть на церемонию открытия.

Кроме того, сейчас в Рио уже решили ряд проблем, таких как плохой интернет и огромные очереди.

Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.