Видеоблог Rio2016: перед Олимпиадой жарко во всех смыслах этого слова
Копье и весло спортивной редакции УНИАН Кирилл Стадниченко продолжает рассказывать в своем видеоблоге о ходе Олимпиады в Рио глазами болельщика.
Как рассказывает наш проводник в Рио, вчера, в день открытия Олимпиады, в городе выглянуло солнце и температура достигла +30.
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В воздухе летают вертолеты, ведь в городе повышенный уровень безопасности.
Люди, которые были на предыдущих Олимпийских играх, рассказывают, что нужно приехать очень рано, чтобы таки попасть на церемонию открытия.
Кроме того, сейчас в Рио уже решили ряд проблем, таких как плохой интернет и огромные очереди.
Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.