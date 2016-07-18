Первые санкции против олимпийской сборной России за допинг могут последовать завтра

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 19 июля проведет телефонную конференцию относительно заявлений, которые были сделаны в отчете независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает официальный сайт МОК.

Организация намерена принять первые решения относительно временных санкциях, связанных с участием российской команды в Олимпиаде-2016 в Рио.

"Расследование показывает, что была совершена шокирующая и беспрецедентная атака на целостность спорта и Олимпийские игры. Поэтому МОК незамедлительно примет самые жесткие меры в отношении каждого, Читайте такжеГлава спецкомиссии WADA не будет давать рекомендаций относительно участия сборной России на Олимпиаде-2016кто замешан в этом деле, будь то отдельный человек или организация", – сказал глава МОК Томас Бах.

Как сообщал УНИАН, ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало спортивное сообщество отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований, включая Олимпиаду-2016.

Перед этим глава специальной антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен заявил о причастности властей РФ к созданию системы, которая покрывала положительные допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи.