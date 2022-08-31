В мировой практике телеправа на все футбольные матчи клубов относятся прежде всего самим клубам, и от этой практики, по словам Березы, клуб отходить не будет.

Почетный президент ФК "Днепр-1" Юрий Береза выступил с официальным заявлением и позицией клуба относительно прав на трансляцию домашних матчей в рамках Чемпионата Украины. В своем заявлении Береза обосновал причины отказа от участия в едином телепуле и заострил внимание на позиции клуба, которая останется нерушимой и в дальнейшем.

В частности, ФК "Днепр-1" не присоединился к единому телепулу, ведь четкого объяснения, каким образом будет происходить бесплатная трансляция матчей с участием ФК на территории Украины и как болельщики будут иметь к нему доступ, руководство клуба так и не получило.

В мировой практике телеправа на все футбольные матчи клубов относятся прежде всего самим клубам, и от этой практики, по словам Березы, клуб отходить не будет.

Відео дня:

"По состоянию на сегодня, в рядах Вооруженных сил Украины находятся более миллиона человек и я не хотел бы я не хотел бы, чтобы мои собратья платили и искали, как они могут посмотреть любимый футбольный матч и вынуждены были за это платить", - отметил почетный президент ФК "Днепр-1".

С момента создания клуба, все матчи ФК "Днепр-1" транслировали на телеканале 2+2, и качеством этих трансляций в клубе полностью довольны.

Позиция спортивного клуба "Днепр-1" в дальнейшем, несмотря ни на какое давление, остается следующей: болельщики Украины имеют право смотреть футбол бесплатно, и это не обсуждается. Этой позиции клуб будет придерживаться до окончания войны в Украине.

Напоминаем, что с футбольными клубами "Динамо" Киев, "Днепр-1", "Заря", "Металлист" и " Рух " у группы 1+1 media есть действующие многолетние и долгосрочные контракты. Эти клубы выступили против создания так называемого единого телепула в Украине во время войны.

Также сегодня стало известно, что Украинская Премьер-лига в лице Евгения Дикого и Украинская Ассоциация Футбола в лице Андрея Павелко запугивают Megogo и других провайдеров и безосновательно давят на них за бесплатные трансляции ЧУ по футболу.