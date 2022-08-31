Украинские провайдеры, которые транслируют общенациональные телеканалы, начали получать письма с требованием удалить футбольные матчи, иначе к ним будут применены штрафные санкции. Речь идет о трансляции матчей Чемпионата Украины по футболу Украинской Премьер-лиги (УПЛ) 15-го сезона 2022/2023: "Заря" - "Ворскла" (23.08), "Динамо" Киев - "Днепр-1" (28.08) на телеканале 2+2, а также "Металлист" - "Ингулец" (29.08) на телеканале УНИАН. Письма подписаны лично исполнительным директором УПЛ Евгением Диким при поддержке УАФ, которая возглавляется Андреем Павелко.

Это трансляции домашних матчей тех футбольных клубов, которые не поддержали создание так называемого единого телепула УПЛ неправомерным способом и, соответственно, выступили против трансляции матчей на платном телеканале Setanta Sports. "Динамо" Киев, "Днепр-1", "Металлист", "Заря" и "Рух" заявили, что никакие права не были переданы УПЛ, они не соглашаются с результатами тендера, который был проведен без учета их интересов, и считают его неуместным в военное время. Указанные клубы продолжают транслировать свои матчи на каналах 2+2 и в открытом бесплатном доступе.

Таким образом, вслед за публичными заявлениями к телеканалам 2+2 и УНИАН, которые осуществляют трансляции на основании контрактов с клубами, началось давление еще и на провайдеров, дистрибутирующих указанные каналы. Кстати, провайдеры выступают лишь ретрансляторами телеканалов и их контента и не несут ответственность за содержание телеканалов. Поэтому законность и обоснованность таких писем-угроз не имеет никаких правовых оснований, является средством давления и запугивания.

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Желательно, чтобы сначала УАФ в лице Андрея Павелко и УПЛ в лице Евгения Дикого урегулировали все спорные вопросы, возникшие по поводу трансляций матчей этих клубов, внутри своих структур, а затем выходили на медиарынок с обвинениями, если на то будут законные основания. Все сходится к тому, что футбольные меценаты господа Павелко и Дикий имеют свои персональные интересы в таком пуле и всеми законными и незаконными способами давят на всех задействованных на этом рынке.