Украинская теннисистка купила себе Mercedes-Benz класса G.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина похвасталась своим новым автомобилем.

Фото внедорожника украинка выложила в Instagram-stories.

Теннисистка вернулась в Европу после выступлений в США и обзавелась Mercedes-Benz класса G.

"Мой новый зверь", - подписала фото Свитолина.

Отметим, что цена на такое авто стартует от 160 тысяч долларов (больше 4 миллионов гривен).

Элина Свитолина: результаты в сезоне

В текущем сезоне Свитолина выиграла один титул - в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.

До турнира в Чикаго лучшими результатами Свитолиной в этом сезоне были выходы в полуфинал на турнирах в Штутгарте и Майами.

На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.

Также Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.

Автор: Антон Дударь