Элине сегодня исполнилось 27 лет.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сегодня отмечает день рождения.

В этот праздничный день ее поздравил любимый муж - французский теннисист Гаэль Монфис. Он у себя в Instagram написал лирическое поздравление.

"С днем рождения, моя любовь! С того дня, как ты вошла в мою жизнь, ты стала причиной, из-за которой я дышу. Ты - звезды в моем небе. И я бы не хотел, чтобы было иначе. Ты - любовь всей моей жизни", - напечатал нежный текст Монфис на своей странице в соцсети.

Элина также выставила фото на своей странице в Instagram и подписала его "27".

Отметим, что 1 сентября Монфис отпраздновал свое 35-летие.

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Свитолина и Монфис: история отношений

Пара официально объявила о своих отношениях во время Australian Open-2019. Летом того же года они расстались, но потом снова сошлись.

В феврале 2021 года Свитолина и Монфис объявили о том, что решили сделать паузу в отношениях, но вскоре они воссоединились, и француз сделал украинке предложение.

Называлась стоимость кольца для помолвки Свитолиной.

Свадьба теннисистов состоялась 16 июля в Швейцарии.

Стало известно, что Свитолина сменила фамилию.

Автор: Артем Будрин