Элина Свитолина и Гаэль Монфис / фото instagram.com/g.e.m.s.life

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сегодня отмечает день рождения.

В этот праздничный день ее поздравил любимый муж - французский теннисист Гаэль Монфис. Он у себя в Instagram написал лирическое поздравление.

"С днем рождения, моя любовь! С того дня, как ты вошла в мою жизнь, ты стала причиной, из-за которой я дышу. Ты - звезды в моем небе. И я бы не хотел, чтобы было иначе. Ты - любовь всей моей жизни", - напечатал нежный текст Монфис на своей странице в соцсети.

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Элина также выставила фото на своей странице в Instagram и подписала его "27".

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Отметим, что 1 сентября Монфис отпраздновал свое 35-летие.

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Автор: Артем Будрин