Завершились соревнования 6-го дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Разыграно уже 45 комплектов медалей из 109.
В четверг, 10 февраля, было разыграно восемь комплектов медалей в семи видах спорта.
25 стран уже завоевали хотя бы одну награду.
Украинские олимпийцы пока что продолжают оставаться без медалей на зимних играх в столице Китая.
10 февраля на старт в столице Поднебесной вышли десять представителей "сине-желтой" команды. В этот день Украина была представлена в горнолыжном спорте, лыжных гонках, фигурном катании, скелетоне, бобслее, прыжках с трамплина, фристайле и санном спорте.
Отметим достижение украинского горнолыжника Ивана Ковбаснюка, который установил национальный рекорд 21-го века на Олимпиаде-2022.
Олимпийские игры 2022. Результаты выступлений украинцев, 10 февраля
Фигурное катание, мужчины, произвольная программа
- Иван Шмуратко - 24-е место
Скелетон, мужчины, первый раунд
- Владислав Гераскевич - 16-е место
Горнолыжный спорт (комбинация), мужчины, скоростной спуск
- Иван Ковбаснюк - 14-е место
Лыжные гонки, женщины, классический стиль, 10 км
- Марина Анцибор - 58-е место
- Виктория Олех - 76-е место
- Валентина Каминская - 79-е место
Бобслей, женщины, монобоб, официальная тренировка
- Лидия Гунько - 19-е место
Прыжки с трамплина (большой), мужчины, официальная тренировка
- Виталий Калиниченко - 46-е место
- Евгений Марусяк - 51-е место
- Антон Корчук - 56-е место
Читайте также"Не Олимпиада, а страшный сон": Украина не смогла стартовать в дисциплине, где были главные надежды на медальСреди результатов 6-го дня соревнований, отметим достижение Жаклин Моран, выступившей в индивидуальной лыжной гонке на 10 км. Несмотря на то, что спортсменка финишировала только 82-й, она установила уникальное достижение. Игры в Пекине стали восьмыми в карьере 46-летней бразильянки. Начиная с 2004 года, она выступала на 3-х летних (ОИ-2004, 2008, 2020) и 5 зимних Олимпиадах (ЗОИ-2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Причем в трех видах спорта - маунтинбайке, лыжных гонках и биатлоне.
Отличилась большим достижением в 6-й день соревнований и Ирен Схаутен. Спортсменка из Нидерландов стала олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту на ОИ-2022 на дистанции 5000 метров, установив олимпийский рекорд. Это уже второе "золото" Схаутен на этой Олимпиаде. Первое она выиграла, финишировав первой на дистанции 3000 м, также с олимпийским рекордом.
Читайте такжеВ США жестко отреагировали на допинг-скандал с 15-летней российской фигуристкойОлимпийские игры 2022. Все результаты, 10 февраля
Сноуборд. Женщины. Хафф-пайп
- Хлоя Ким (США) – 94,00
- Кэрро Кастелье (Испания) – 90,25
- Сена Томмита (Япония) – 88,25
Сноуборд. Мужчины. Кросс. Большой финал
- Алессандро Хеммерле (Австрия)
- Эллиот Гронден (Канада)
- Омар Визинтин (Италия)
Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа
- Нетан Чен (США)
- Юма Кагияма (Япония)
- Шома Уно (Япония)
Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом
- Йоханнес Штрольц (Австрия)
- Александр Кильде (Норвегия)
- Джеймс Кроуфорд (Канада)
Лыжные гонки. Женщины. Классический стиль (10 км)
- Тереза Йохауг (Норвегия)
- Кертту Нисканен (Финляндия)
- Криста Пермякоски (Финляндия)
Фристайл. Микст. Акробатика. Финал 2
- США
- Китай
- Канада
Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м
- Ирэн Схаутен (Нидерланды)
- Изабель Вайдеманн (Канада)
- Мартина Сабликова (Чехия)
Санный спорт. Смешанная эстафета
- Германия
- Австрия
- Латвия
Лидером в общем зачете является Германия (6 золотых, 3 серебряных медали). В топ-3 медальной таблицы Олимпиады также входят Норвегия (5–3–4) и Австрия (4–5–4).
Медальный зачет после 6-го дня, 10 февраля
Олимпиада-2022: главное
- Результаты украинцев за 9 февраля здесь.
Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.