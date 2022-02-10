Героем 6-го дня соревнований Олимпиады-2022 для Украины стал Иван Ковбаснюк.

Завершились соревнования 6-го дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Разыграно уже 45 комплектов медалей из 109.

В четверг, 10 февраля, было разыграно восемь комплектов медалей в семи видах спорта.

25 стран уже завоевали хотя бы одну награду.

Украинские олимпийцы пока что продолжают оставаться без медалей на зимних играх в столице Китая.

10 февраля на старт в столице Поднебесной вышли десять представителей "сине-желтой" команды. В этот день Украина была представлена в горнолыжном спорте, лыжных гонках, фигурном катании, скелетоне, бобслее, прыжках с трамплина, фристайле и санном спорте.

Отметим достижение украинского горнолыжника Ивана Ковбаснюка, который установил национальный рекорд 21-го века на Олимпиаде-2022.

Олимпийские игры 2022. Результаты выступлений украинцев, 10 февраля

Фигурное катание, мужчины, произвольная программа

Иван Шмуратко - 24-е место

Скелетон, мужчины, первый раунд

Владислав Гераскевич - 16-е место

Горнолыжный спорт (комбинация), мужчины, скоростной спуск

Иван Ковбаснюк - 14-е место

Лыжные гонки, женщины, классический стиль, 10 км

Марина Анцибор - 58-е место

Виктория Олех - 76-е место

Валентина Каминская - 79-е место

Бобслей, женщины, монобоб, официальная тренировка

Лидия Гунько - 19-е место

Прыжки с трамплина (большой), мужчины, официальная тренировка

Виталий Калиниченко - 46-е место

Евгений Марусяк - 51-е место

Антон Корчук - 56-е место

Читайте также"Не Олимпиада, а страшный сон": Украина не смогла стартовать в дисциплине, где были главные надежды на медальСреди результатов 6-го дня соревнований, отметим достижение Жаклин Моран, выступившей в индивидуальной лыжной гонке на 10 км. Несмотря на то, что спортсменка финишировала только 82-й, она установила уникальное достижение. Игры в Пекине стали восьмыми в карьере 46-летней бразильянки. Начиная с 2004 года, она выступала на 3-х летних (ОИ-2004, 2008, 2020) и 5 зимних Олимпиадах (ЗОИ-2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Причем в трех видах спорта - маунтинбайке, лыжных гонках и биатлоне.

Отличилась большим достижением в 6-й день соревнований и Ирен Схаутен. Спортсменка из Нидерландов стала олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту на ОИ-2022 на дистанции 5000 метров, установив олимпийский рекорд. Это уже второе "золото" Схаутен на этой Олимпиаде. Первое она выиграла, финишировав первой на дистанции 3000 м, также с олимпийским рекордом.

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Сноуборд. Женщины. Хафф-пайп

Хлоя Ким (США) – 94,00

Кэрро Кастелье (Испания) – 90,25

Сена Томмита (Япония) – 88,25

Сноуборд. Мужчины. Кросс. Большой финал

Алессандро Хеммерле (Австрия)

Эллиот Гронден (Канада)

Омар Визинтин (Италия)

Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа

Нетан Чен (США)

Юма Кагияма (Япония)

Шома Уно (Япония)

Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом

Йоханнес Штрольц (Австрия)

Александр Кильде (Норвегия)

Джеймс Кроуфорд (Канада)

Лыжные гонки. Женщины. Классический стиль (10 км)

Тереза Йохауг (Норвегия)

Кертту Нисканен (Финляндия)

Криста Пермякоски (Финляндия)

Фристайл. Микст. Акробатика. Финал 2

США

Китай

Канада

Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м

Ирэн Схаутен (Нидерланды)

Изабель Вайдеманн (Канада)

Мартина Сабликова (Чехия)

Санный спорт. Смешанная эстафета

Германия

Австрия

Латвия

Лидером в общем зачете является Германия (6 золотых, 3 серебряных медали). В топ-3 медальной таблицы Олимпиады также входят Норвегия (5–3–4) и Австрия (4–5–4).

Медальный зачет после 6-го дня, 10 февраля

Олимпиада-2022: главное