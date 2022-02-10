Иван Ковбаснюк / фото REUTERS

Завершились соревнования 6-го дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Разыграно уже 45 комплектов медалей из 109.

В четверг, 10 февраля, было разыграно восемь комплектов медалей в семи видах спорта.

25 стран уже завоевали хотя бы одну награду.

Украинские олимпийцы пока что продолжают оставаться без медалей на зимних играх в столице Китая.

10 февраля на старт в столице Поднебесной вышли десять представителей "сине-желтой" команды. В этот день Украина была представлена в горнолыжном спорте, лыжных гонках, фигурном катании, скелетоне, бобслее, прыжках с трамплина, фристайле и санном спорте.

Отметим достижение украинского горнолыжника Ивана Ковбаснюка, который установил национальный рекорд 21-го века на Олимпиаде-2022.

Олимпийские игры 2022. Результаты выступлений украинцев, 10 февраля

Фигурное катание, мужчины, произвольная программа

  • Иван Шмуратко - 24-е место

Скелетон, мужчины, первый раунд

  • Владислав Гераскевич - 16-е место

Горнолыжный спорт (комбинация), мужчины, скоростной спуск

  • Иван Ковбаснюк - 14-е место

Лыжные гонки, женщины, классический стиль, 10 км

  • Марина Анцибор - 58-е место
  • Виктория Олех - 76-е место
  • Валентина Каминская - 79-е место

Бобслей, женщины, монобоб, официальная тренировка

  • Лидия Гунько - 19-е место

Прыжки с трамплина (большой), мужчины, официальная тренировка

  • Виталий Калиниченко - 46-е место 
  • Евгений Марусяк - 51-е место
  • Антон Корчук - 56-е место

Читайте также"Не Олимпиада, а страшный сон": Украина не смогла стартовать в дисциплине, где были главные надежды на медальСреди результатов 6-го дня соревнований, отметим достижение Жаклин Моран, выступившей в индивидуальной лыжной гонке на 10 км. Несмотря на то, что спортсменка финишировала только 82-й, она установила уникальное достижение. Игры в Пекине стали восьмыми в карьере 46-летней бразильянки. Начиная с 2004 года, она выступала на 3-х летних (ОИ-2004, 2008, 2020) и 5 зимних Олимпиадах (ЗОИ-2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Причем в трех видах спорта - маунтинбайке, лыжных гонках и биатлоне.

Жаклин Моран / фото REUTERS

Отличилась большим достижением в 6-й день соревнований и Ирен Схаутен. Спортсменка из Нидерландов стала олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту на ОИ-2022 на дистанции 5000 метров, установив олимпийский рекорд. Это уже второе "золото" Схаутен на этой Олимпиаде. Первое она выиграла, финишировав первой на дистанции 3000 м, также с олимпийским рекордом.

Ирен Схаутен / фото REUTERS

Читайте такжеВ США жестко отреагировали на допинг-скандал с 15-летней российской фигуристкойОлимпийские игры 2022. Все результаты, 10 февраля

Сноуборд. Женщины. Хафф-пайп

  • Хлоя Ким (США) – 94,00
  • Кэрро Кастелье (Испания) – 90,25
  • Сена Томмита (Япония) – 88,25

Сноуборд. Мужчины. Кросс. Большой финал

  • Алессандро Хеммерле (Австрия)
  • Эллиот Гронден (Канада)
  • Омар Визинтин (Италия)

Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа

  • Нетан Чен (США)
  • Юма Кагияма (Япония)
  • Шома Уно (Япония)

Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом

  • Йоханнес Штрольц (Австрия)
  • Александр Кильде (Норвегия)
  • Джеймс Кроуфорд (Канада)

Лыжные гонки. Женщины. Классический стиль (10 км)

  • Тереза Йохауг (Норвегия)
  • Кертту Нисканен (Финляндия)
  • Криста Пермякоски (Финляндия)

Фристайл. Микст. Акробатика. Финал 2

  • США
  • Китай
  • Канада

Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м

  • Ирэн Схаутен (Нидерланды)
  • Изабель Вайдеманн (Канада)
  • Мартина Сабликова (Чехия)

Санный спорт. Смешанная эстафета

  • Германия
  • Австрия
  • Латвия

Лидером в общем зачете является Германия (6 золотых, 3 серебряных медали). В топ-3 медальной таблицы Олимпиады также входят Норвегия (5–3–4) и Австрия (4–5–4).

Медальный зачет после 6-го дня, 10 февраля

olympics.com

Олимпиада-2022: главное

  • Результаты украинцев за 9 февраля здесь.

  • Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

  • Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.