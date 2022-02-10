Иван Ковбаснюк добыл лучший для Украины результат в горнолыжной комбинации на Олимпийских играх в 21-м веке.
28-летний представитель Закарпатья занял 14-е место в горнолыжной комбинации (спуск плюс слалом) на Играх-2022 в Пекине. Это рекорд Украины в нынешнем веке в этой дисциплине. В целом это второй лучший результат в истории Украины на Олимпиадах.
Только Николаю Скрябину в Нагано-1998 удалось финишировать с лучшим результатом в комбинации - 12-я позиция.
Ковбаснюк стал вторым украинским горнолыжником, который попал в топ-15 на Олимпийских играх.
Олимпиада-2022. Горные лыжи. Суперкомбинация
1. Иоганнес Штрольц (Австрия) – 2.31,43
2. Александр Кильде (Норвегия) – 0,59
3. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,68
14. Иван Ковбаснюк (Украина) – 13.00
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Олимпиада-2022: главное
- Результаты украинцев за 9 февраля здесь.
Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
Украина не смогла выступить в дисциплине, где имела главные шансы на медаль, из-за коронавируса.
Медальный зачет после пятого игрового дня здесь.