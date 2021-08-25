Всего эксперты оценили экипировку 206 стран-участниц Олимпиады.

Форму сборной Украины на Олимпийских играх-2020 известное американское издание PEOPLE признало одной из лучших. Эксперты издания так же отметили экипировку сборных США, Великобритании, Австралии, Нидерландов и Италии.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

"Экипировка украинских атлетов впечатлила экспертов издания во время парада на церемонии открытия японской Олимпиады. Самый популярный американский журнал назвал парадную украинскую форму новаторской и в то же время удобной и практичной", – говорится в сообщении.

К разработке формы для украинской сборной привлекли спортсменов и Комиссию атлетов НОК. Идея коллекции в том, что спорт – это стиль жизни, а цветовая гамма сочетает традиционные, но нежные сине-желтых цвета, что символизирует надежду и веру.

Читайте также"Аякс" посвятил новую форму Бобу Марли и одной из самых популярных его песенВсего эксперты PEOPLE рассмотрели экипировку 206 команд-участниц Олимпиады-2020.

Как ранее сообщал УНИАН, 12 июля Национальный олимпийский комитет Украины представил новую форму для спортсменов, которые отправились на XXXII летние Олимпийские игры. Вот только болельщики не оценили новаторскую экипировку украинских олимпийцев и раскритиковали выбор НОК.

Автор: Анастасия Горбачева