Дарья Сидорова готовится к выступлениям под украинским флагом.

22-летняя российская биатлонистка Дарья Сидорова ждет указ президента Украины Владимира Зеленского о получении гражданства.

Об этом рассказал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак для suspilne.media.

"Мы сейчас ждем указ президента о гражданстве. Как только будет указ, она получит паспорт, поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года", - сказал Брынзак.

Брынзак видит потенциал в спортсменке и рассчитывает на нее в долгосрочной перспективе. Он также надеется, что Сидорова сможет готовиться к Олимпийским играм-2026.

Недавно сообщалось, что биатлонистка Екатерина Бех, которая в 2018 году получила украинское гражданство, после завершения карьеры планирует жить в России.

Дарья Сидорова: карьера

Сидорова является чемпионкой России среди юниорок.

В марте 2021 года она соревновалась в чемпионате России, а в мае начала тренироваться вместе с женской сборной Украины.

На чемпионате Украины Сидорова уже успела выступить как представитель Закарпатской области.

Автор: Артем Будрин