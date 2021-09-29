22-летняя российская биатлонистка Дарья Сидорова ждет указ президента Украины Владимира Зеленского о получении гражданства.
Об этом рассказал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак для suspilne.media.
"Мы сейчас ждем указ президента о гражданстве. Как только будет указ, она получит паспорт, поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года", - сказал Брынзак.
Брынзак видит потенциал в спортсменке и рассчитывает на нее в долгосрочной перспективе. Он также надеется, что Сидорова сможет готовиться к Олимпийским играм-2026.
Недавно сообщалось, что биатлонистка Екатерина Бех, которая в 2018 году получила украинское гражданство, после завершения карьеры планирует жить в России.
Дарья Сидорова: карьера
- Сидорова является чемпионкой России среди юниорок.
- В марте 2021 года она соревновалась в чемпионате России, а в мае начала тренироваться вместе с женской сборной Украины.
- На чемпионате Украины Сидорова уже успела выступить как представитель Закарпатской области.