Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом в Токио-2020.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пловцу-паралимпийцу Максиму Крипаку.

Соответствующий указ гарант подписал во время встречи с паралимпийской сборной Украины.

"Мы прикованы к экранам, когда плывешь именно ты (Максим Крипак - прим.ред.), потому что ты наш герой. И с сегодняшнего дня Герой Украины", - сказал Зеленский.

На Паралимпийских играх-2020 в Токио Крипак завоевал семь медалей, среди них - пять золотых. 26-летний украинец стал самым титулованным спортсменом Игр в Токио.

Максим Крипак: карьера

Максим родился с поражением опорно-двигательного аппарата - правая нога у него короче, чем левая.

Крипак выиграл 5 золотых медалей в Рио-2016 и столько же в Токио-2020: он десятикратный паралимпийский чемпион. Всего у него 15 паралимпийских наград.

Украина на Паралимпиаде в Токио: главное

Украину на соревнованиях представляли 143 спортсмена в 15 видах спорта.

Украинская сборная в медальном зачете Паралимпиады заняла шестое место.

98 медалей - это второй результат в истории Паралимпийских игр для Украины после Рио-2016 (117 медалей).

Впервые с 2004 года украинская сборная не смогла попасть в топ-5 медального зачета Паралимпиады (включая как летние, так и зимние Игры).

Автор: Артем Будрин