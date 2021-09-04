Максим Крипак на Паралимпийских играх в Японии завоевал семь медалей.

Украинский пловец Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом на Паралимпиаде-2020.

Об этом сообщает Tribuna.com.

На Играх в Токио Крипак завоевал семь медалей: пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую.

Крипак гарантировал себе статус самого титулованного спортсмена Паралимпиады еще до ее официального завершения.

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У его ближайшего преследователя - белорусского пловца Игоря Бокия - 5 наград (все золотые).

Украинец стал чемпионом Паралимпиады в комплексном плавании на дистанции 200 метров, на 100 метров и 400 метров вольным стилем, а также на стометровках на спине и баттерфляем.

Серебряную медаль он завоевал в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем, а бронзу - в эстафете.

Отметим, что всего на счету Крипака теперь 15 медалей Паралимпийских игр (10 из них - золотые).

Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное

Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство у Украины в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

Паралимпийские игры: итоги десятого дня соревнований для Украины.

Автор: Антон Дударь