Глава государства уверен, что Украине удастся реализовать задуманные планы.

Президент Владимир Зеленский намерен провести зимние олимпийские игры в Украине после победы в войне с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом в Киеве.

"Конечно, мы обсудили сегодня и стратегию развития нашего украинского спорта после войны. Я не сомневаюсь, что после нашей победы мы сможем обеспечить и необходимые условия для проведения в Украине на самом высоком уровне международных спортивных мероприятий", - заявил Зеленский.

"Наши спортсмены, наши спортсменки, наша страна уже внесли весомый вклад в развитие олимпийского движения. Но наши возможности значительно больше и мы обязательно реализуем их. В частности, будем претендовать и на проведение олимпийских игр в мирной, свободной и уже отстроенной Украине", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, Бах сказал, что поражен намерением Украины провести зимние Олимпийские игры.

Он напомнил, что девять месяцев назад Зеленский презентовал очень детальный план по проведению Олимпийских игр.

Как сообщал УНИАН, Международный олимпийский комитет втрое увеличит финансовую поддержку украинских спортсменов. В частности, финансирование будет увеличено с 2,5 млн до 7,5 млн долларов.

Как отметил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, украинский флаг должен высоко подниматься во время этих олимпийских игр и квалификационных отборов перед проведением Олимпиады.

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