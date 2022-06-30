Сергей Краснов служил в рядах ВСУ и погиб в возрасте 35 лет.

В боях с российскими оккупантами погиб Сергей Краснов, который был братом известной украинской гимнастки Виктории Оноприенко.

Об этом титулованная спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

"Погиб герой Украины. Мой брат, отдыхай с миром. Царство тебе небесное", - написала 18-летняя спортсменка.

Брат Виктории Оноприенко служил в рядах Вооруженных Сил Украины.

Сергей Краснов 1987 года рождения. Во время артиллерийского обстрела противником оборонительных позиций подразделения на территории Луганского Донецкой области он получил ранения несовместимые с жизнью.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 127-й день.

Виктория Оноприенко: достижения