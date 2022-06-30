В боях с российскими оккупантами погиб Сергей Краснов, который был братом известной украинской гимнастки Виктории Оноприенко.
Об этом титулованная спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
"Погиб герой Украины. Мой брат, отдыхай с миром. Царство тебе небесное", - написала 18-летняя спортсменка.
Брат Виктории Оноприенко служил в рядах Вооруженных Сил Украины.
Сергей Краснов 1987 года рождения. Во время артиллерийского обстрела противником оборонительных позиций подразделения на территории Луганского Донецкой области он получил ранения несовместимые с жизнью.
Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 127-й день.
Виктория Оноприенко: достижения
- 18-летняя спортсменка - серебряная призерка чемпионата Европы-2018 по художественной гимнастике в командных упражнениях, призерка Всемирной гимназиады (2018), победительница Кубка Дерюгиной (2020) и чемпионка Украины (2020).
- Виктория Оноприенко также является участницей Олимпийских игр в Токио.
- В начале апреля юная украинка завоевала первую награду на уровне Кубка мира. Она стала бронзовым призером в упражнениях с лентой.