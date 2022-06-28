Кирилл Васильчишин погиб в районе Бахмута.

Известный украинский теннисный тренер Кирилл Васильчишин погиб в боях с российскими оккупантами, защищая родную страну.

Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

По информации источника, теннисист и тренер Васильчишин, работавший в свое время с одним из лучших теннисистов Украины Александром Долгополовым, погиб в районе Бахмута. Подробности гибели Васильчишина неизвестны.

Александр Долгополов отреагировал на смерть известного тренера.

"Сегодня узнал о смерти Кирилла. Он помогал отцу тренировать нашу группу и меня в детстве. Я знаю не очень много теннисистов, которые прямо в боях сейчас.

Не верю во всяческие странности, но какова вероятность, что он погиб под Бахмутом, и именно в то время мы со Стаховским были в том же месте? Неужели это уважение и прощание от тенниса? Он защищал Украину. Светлая память", - написал Долгополов на своей странице в Instagram.

Также смерть Васильчишина прокомментировал известный украинский тренер Дмитрий Бричек.

"Кирилл Алексеевич был одним из моих наставников в юности. Вечная память", - написал Бричек на своей страничке в Instagram.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 125-й день.

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