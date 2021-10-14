Чемпион Украины на выезде уступил французскому клубу.

Запорожский "Мотор" в 4-м туре гандбольной Лиги чемпионов играл против французского клуба ПСЖ.

Матч прошел в Париже и завершился поражением украинского клуба.

ПСЖ - "Мотор" - 40:32 (19:14, 21:18)

"Мотор": Вьюник, Комок, Малашинскас, Пуховский, Денисов, Тильте, Молина, Кравченко, Козакевич, Донцов, Себетич, Горига, Бурзак, Касай, Васильев, Бохан

Для "Мотора" это третье поражение в четырех матчах группового этапа. В первом туре украинский клуб победил "Порту", а во втором и третьем турах уступил "Барселоне" и "Виве Кельце" соответственно.

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"Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать

"Мотор" в девятый раз в своей истории выступает в Лиге Чемпионов ЕГФ.

В группе B, кроме "Мотора", еще 7 клубов: португальский "Порту", венгерский "Веспрем", польский "Виве Кельце", французский ПСЖ, испанская "Барселона", румынское "Динамо" и немецкий "Фленсбург".

В следующий этап из группы выйдут шесть лучших команд.

Автор: Артем Будрин