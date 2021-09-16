Запорожский клуб выиграл у чемпионов Португалии.

Чемпион Украины "Мотор" в рамках 1-го тура Лиги чемпионов дома играл с португальским "Порту".

Первую половину матча запорожцы выиграли со счетом 15:10, а во второй уступили - 15:17. В итоге на табло 30:27 в пользу украинского клуба. Поединок складывался для подопечных Гинтараса Савукинаса непросто, но удалось одержать сверхважную победу на старте турнира.

"Мотор" - "Порту" - 30:27 (15:10, 15:17)

"Мотор": Кубатко, Малашинскас, Пуховский, Денисов, Тильте, Турченко, Косано, Козакевич, Донцов, Горига, Бурзак, Касай, Мороз, Васильев, Комок, Бохан, Себетич, Вьюнник

"Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать

"Мотор" в девятый раз в своей истории выступает в Лиге Чемпионов ЕГФ.

В группе B кроме "Мотора" и "Порту" еще 6 клубов: венгерский "Веспрем", польский "Виве Кельце", французский ПСЖ, испанская "Барселона", румынское "Динамо" и немецкий "Фленсбург". В следующий этап из группы выйдут шесть лучших команд.

Автор: Артем Будрин