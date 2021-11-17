Лучший клуб Украины обыграл венгерский "Веспрем".

Запорожский "Мотор" сыграл поединок 7-го тура гандбольной Лиги чемпионов. Украинский клуб дома принимал венгерский "Веспрем".

Матч завершился победой "Мотора" со счетом 29:27.

"Мотор" (Украина) - "Веспрем" (Венгрия) - 29:27

"Мотор": Комок, Вьюнник, Кубатко, Малашинскас, Пуховский, Денисов, Турченко, Молина, Казакевич, Горига, Себетич, Донцов, Касай, Васильев, Бохан, Тютюнник

После этой победы "Мотор" поднялся в своей группе на 4-е место. У запорожцев три победы в семи играх. 25 ноября "Мотор" сыграет в гостях против "Веспрема".

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"Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать

"Мотор" в девятый раз в своей истории выступает в Лиге чемпионов ЕГФ.

В группе B, кроме "Мотора", еще 7 клубов: португальский "Порту", венгерский "Веспрем", польский "Виве Кельце", французский ПСЖ, испанская "Барселона", румынское "Динамо" и немецкий "Фленсбург".

В плей-офф из группы выйдут шесть лучших команд.

Автор: Артем Будрин