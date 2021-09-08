Украинка неожиданно покинула турнир "Большого шлема".

Элина Свитолина (№5 WTA) не смогла пробиться в полуфинал US Open. В 1/4 финала турнира "Большого шлема" 26-летняя украинка уступила представительнице Канады Лейле Фернандес, которая сейчас занимает в мировом рейтинге 73-ю позицию.

Игра длилась почти два с половиной часа. В этом ожесточенном противостоянии соперницы обменялись победами 6:3 в первых двух сетах, а решающая третья партия затянулась аж до тай-брейка, где сильнее оказалась 19-летняя Фернандес.

Элина Свитолина (Украина) - Лейла Фернандес (Канада) - 3:6, 6:3, 6:7(5)

Это был восьмой четвертьфинал Свитолиной на турнирах Большого шлема и шестое поражение. На Открытом чемпионате США (US Open) самым высоким достижением Элины остается выход в полуфинал в 2019 году.

За выход в финал Фернандес будет спорить с победительницей пары Барбора Крейчикова из Чехии (№9 WTA) - Арина Соболенко из Беларуси (№2 WTA).

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Украина на US Open: главное

Даяна Ястремская впервые за три года не смогла преодолеть первый круг на US Open. Также в первом круге турнир покинула Марта Костюк.

Ангелина Калинина прошла во второй круг, где уступила экс-первой ракетке мира.

Илья Марченко, Сергей Стаховский, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катарина Завацкая и Дарья Снигур не смогли преодолеть квалификацию US Open.

Автор: Артем Будрин