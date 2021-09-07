Украинская теннисистка Даяна Ястремская в паре с австралийцем Максом Перселлом вышли в полуфинал US Open в миксте.
В четвертьфинале дуэт за 52 минуты уверенно переиграл казахстанско-французскую пару Ярослава Шведова/Фабрис Мартен в двух сетах.
US Open. Четвертьфинал. Микст
Даяна Ястремская / Макс Перселл - Ярослава Шведова / Фабрис Мартен - 6:2, 6:3
В следующем круге соревнований Ястремская и Перселл сыграют против победителя в паре Джулиана Олмос (Мексика) / Марсело Аревало (Сальвадор) - Эллен Перес (Австралия) / Марсело Демолинер (Бразилия).
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Отметим, что Ястремская стала первой представительницей Украины, которая будет играть в полуфинале Открытого чемпионата США в миксте.
Украина на US Open: главное
- Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал US Open.
- Даяна Ястремская впервые за три года не смогла преодолеть первый круг на US Open. Также в первом круге турнир покинула Марта Костюк.
- Ангелина Калинина прошла во второй круг, где уступила экс-первой ракетке мира.
- Илья Марченко, Сергей Стаховский, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катарина Завацкая и Дарья Снигур не смогли преодолеть квалификацию US Open.