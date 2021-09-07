Даяна Ястремская / фото REUTERS

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в паре с австралийцем Максом Перселлом вышли в полуфинал US Open в миксте.

В четвертьфинале дуэт за 52 минуты уверенно переиграл казахстанско-французскую пару Ярослава Шведова/Фабрис Мартен в двух сетах.

US Open. Четвертьфинал. Микст

Даяна Ястремская / Макс Перселл - Ярослава Шведова / Фабрис Мартен - 6:2, 6:3

В следующем круге соревнований Ястремская и Перселл сыграют против победителя в паре Джулиана Олмос (Мексика) / Марсело Аревало (Сальвадор) - Эллен Перес (Австралия) / Марсело Демолинер (Бразилия).

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Отметим, что Ястремская стала первой представительницей Украины, которая будет играть в полуфинале Открытого чемпионата США в миксте.

Украина на US Open: главное

Автор: Олег Давыгора