Украинская теннисистка Даяна Ястремская в матче первого круга US Open играла с экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер из Германии.
Ястремская не смогла пройти дальше, уступив в напряженном матче.
Ястремская взяла первый сет, а затем уступила во втором. В третьей партии украинка вела со счетом 5:3, но не смогла дожать соперницу на своей подаче. В итоге судьба путевки в следующий этап решалась на тайбрэйке, где победу отпраздновала Кербер.
Итог матча - поражение Ястремской со счетом 6:3, 4:6, 6:7.
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Ястремская впервые за три года не смогла преодолеть стартовый раунд на US Open.
Украина на US Open: главное
- В одиночном разряде в основной сетке Украину также представляют Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина.
- Калинина уже пробилась во второй круг, одержав волевую победу.
- Свитолина свой матч первого круга проведет 30 августа, а Костюк стартует 31 августа.
- Илья Марченко, Сергей Стаховский, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катарина Завацкая и Дарья Снигур не смогли преодолеть квалификацию US Open.