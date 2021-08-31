Даяна Ястремская упустила преимущество в третьем сете и покинула турнир "Большого шлема".

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в матче первого круга US Open играла с экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер из Германии.

Ястремская не смогла пройти дальше, уступив в напряженном матче.

Ястремская взяла первый сет, а затем уступила во втором. В третьей партии украинка вела со счетом 5:3, но не смогла дожать соперницу на своей подаче. В итоге судьба путевки в следующий этап решалась на тайбрэйке, где победу отпраздновала Кербер.

Итог матча - поражение Ястремской со счетом 6:3, 4:6, 6:7.

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Ястремская впервые за три года не смогла преодолеть стартовый раунд на US Open.

Украина на US Open: главное

В одиночном разряде в основной сетке Украину также представляют Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Калинина уже пробилась во второй круг, одержав волевую победу.

Свитолина свой матч первого круга проведет 30 августа, а Костюк стартует 31 августа.

Илья Марченко, Сергей Стаховский, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катарина Завацкая и Дарья Снигур не смогли преодолеть квалификацию US Open.

Автор: Антон Дударь