Ярослава Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки 2025 года по версии European Athletics. Об этом пишет Суспільне.
Магучих была признана топ-спортсменкой континента на церемонии Golden Tracks в 2024 году и попытается получить награду во второй раз подряд.
Победительницу будут определять по итогам голосований среди болельщиков, национальных федераций, журналистов и экспертов European Athletics.
Конкурентками Магучих стали:
- Надя Батоклетти (Италия) - чемпионка Европы в беге на 10 км, обладательница европейского рекорда на 5 км, вице-чемпионка мира в беге на 10000 м и бронзовый призер мировых 5000 м;
- Фемке Бол (Нидерланды) - чемпионка мира и Бриллиантовой лиги в беге на 400 м с/б, чемпионка Европы в женской и смешанной эстафетах 4х400 м в помещении;
- Джорджия Хантер Белл (Великобритания) - вице-чемпионка мира в беге на 800 м, бронзовый призер ЧМ-2025 в помещении на 1500 м;
- Дитаджи Камбунджи (Швейцария) - чемпионка мира на 100 м з/б, чемпионка Европы и вице-чемпионка мира на 60 м з/б в помещении;
- Кейт О'Коннор (Ирландия) - вице-чемпионка мира по семиборью и пятиборью в помещении;
- Мария Перес (Испания) - чемпионка мира по спортивной ходьбе на 35 км и 20 км, победительница командного Евро-2025 по спортивной ходьбе на 35 км;
- Джессика Схилдер (Нидерланды) - чемпионка мира, Бриллиантовой лиги и Евро-2025 в помещении по толканию ядра, вице-чемпионка мира в помещении;
- Тина Шутей (Словения) - бронзовый призер чемпионата мира по прыжкам с шестом, вице-чемпионка мира и Европы в помещении;
- Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) - вице-чемпионка мира по метанию диска, победительница первого дивизиона на командном Евро-2025.
Голосование для болельщиков открыто на официальном сайте European Athletics по ссылке. Имя победительницы станет известно на церемонии Golden Tracks 25 октября.
Достижения Магучих
В этом году Магучих показывала выдающиеся результаты в своей дисциплине на европейском уровне: получила третье подряд "золото" первенства континента в помещении, а также выиграла соревнования первого дивизиона по прыжкам в высоту на командном Евро-2025 в Мадриде. Также она стала бронзовым призером ЧМ-2025 на открытом воздухе и в помещении, и завоевала "серебро" в финале Бриллиантовой лиги.