Легкоатлетку номинировали на престижную награду, за которую соревнуются 10 лучших спортсменок Европы.

Ярослава Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки 2025 года по версии European Athletics. Об этом пишет Суспільне.

Магучих была признана топ-спортсменкой континента на церемонии Golden Tracks в 2024 году и попытается получить награду во второй раз подряд.

Победительницу будут определять по итогам голосований среди болельщиков, национальных федераций, журналистов и экспертов European Athletics.

Видео дня

Конкурентками Магучих стали:

Надя Батоклетти (Италия) - чемпионка Европы в беге на 10 км, обладательница европейского рекорда на 5 км, вице-чемпионка мира в беге на 10000 м и бронзовый призер мировых 5000 м;

Фемке Бол (Нидерланды) - чемпионка мира и Бриллиантовой лиги в беге на 400 м с/б, чемпионка Европы в женской и смешанной эстафетах 4х400 м в помещении;

Джорджия Хантер Белл (Великобритания) - вице-чемпионка мира в беге на 800 м, бронзовый призер ЧМ-2025 в помещении на 1500 м;

Дитаджи Камбунджи (Швейцария) - чемпионка мира на 100 м з/б, чемпионка Европы и вице-чемпионка мира на 60 м з/б в помещении;

Кейт О'Коннор (Ирландия) - вице-чемпионка мира по семиборью и пятиборью в помещении;

Мария Перес (Испания) - чемпионка мира по спортивной ходьбе на 35 км и 20 км, победительница командного Евро-2025 по спортивной ходьбе на 35 км;

Джессика Схилдер (Нидерланды) - чемпионка мира, Бриллиантовой лиги и Евро-2025 в помещении по толканию ядра, вице-чемпионка мира в помещении;

Тина Шутей (Словения) - бронзовый призер чемпионата мира по прыжкам с шестом, вице-чемпионка мира и Европы в помещении;

Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) - вице-чемпионка мира по метанию диска, победительница первого дивизиона на командном Евро-2025.

Голосование для болельщиков открыто на официальном сайте European Athletics по ссылке. Имя победительницы станет известно на церемонии Golden Tracks 25 октября.

Достижения Магучих

В этом году Магучих показывала выдающиеся результаты в своей дисциплине на европейском уровне: получила третье подряд "золото" первенства континента в помещении, а также выиграла соревнования первого дивизиона по прыжкам в высоту на командном Евро-2025 в Мадриде. Также она стала бронзовым призером ЧМ-2025 на открытом воздухе и в помещении, и завоевала "серебро" в финале Бриллиантовой лиги.

Вас также могут заинтересовать новости: