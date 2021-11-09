Абраменко сказал, что поздравлять и обнимать своих товарищей это нормально.

Украинский фристайлист, победитель зимней Олимпиады в Пхенчхане Александр Абраменко высказался про фотографии в объятиях с российскими спортсменами.

Спортсмен поделился своим мнением на эту тему в интервью Tribuna.com.

- Вы были в идентичной ситуации, в которой этим летом оказалась Ярослава Магучих из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене. Как восприняли реакцию в Украине на этот ее поступок?

– Я в шоке от людей. Что говорить? Никто не поймет, к сожалению. Мы люди с одной планеты. Я не знаю, что нам делить. Я не понимаю, как можно до такого доводить. Понятно, что у людей разные мнения. Просто я за мир во всем мире.

Читайте такжеУкраинский олимпийский чемпион не считает Россию агрессоромПо себе могу сказать – когда ты там выигрываешь золото, то находишься в такой эйфории, что проявляются твои настоящие чувства. Ты показываешь, какой ты есть на самом деле. Когда ты поздравляешь и обнимаешь своих товарищей – это нормально. И мне без разницы, какой он национальности. Он человек.

- Российская пропаганда может использовать эти фото в информационной войне против Украины.

– Все возможно. Но я объясняю – когда тебя переполняют эмоции, думать тяжело. Ты поступаешь так, как чувствуешь. Понятно, что в определенной обстановке я еще десять раз подумаю.

- Если в Пекине вы снова попадете на один пьедестал с россиянином, сторониться его не будете и сделаете то же самое, что и в Пхенчхане?

– Да. Ну а как? К этому можно подойти с разной стороны. Понятно, что он из страны, которая плохо относится к нашей стране. И то вопросов еще очень много по этому поводу, всю жизнь можно дискутировать.

Александр Абраменко: чем он известен

На XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) Украина завоевала одну медаль - золото в лыжной акробатике (фристайл) принес нашей сборной именно Абраменко.

Абраменко - единственный украинец-мужчина, который выигрывал золото зимних Олимпиад.

Александр в 2019 году в США стал вице-чемпионом мира в фристайле.

Автор: Владимир Медяник