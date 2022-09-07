Дарья Касаткина поддержала бан российских команд от международных турниров.

Первая ракетка России Дарья Касаткина высказалась по поводу отстранения российских команд от участия в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Известная теннисистка рассказала, что поддерживает бан российских национальных федераций от международных спортивных турниров.

"Я согласна с баном национальных команд, безусловно. И, пожалуй, всех структур, поддерживаемых государственным финансированием. Видео дня

Но не совсем согласна с баном индивидуалистов – таких, как мы. К примеру, я, Рублев, Хачанов, Павлюченкова.

С нами не считаю, что это верно. Я понимаю решение, почему нас дисквалифицировали из "Уимблдона".

Я его понимаю, но принять его очень сложно, потому что если принимать индивидуально каждый случай, я не считаю, что мы под него попадаем. С национальными командами, конечно, другое, здесь я согласна", - сказала Касаткина в интервью YouTube-каналу "Осторожно, Собчак".

Ранее УНИАН сообщал, что Дарья Касаткина высказался против российской агрессии в Украине. Кром того, 25-летняя спортсменка призвала российских детей, которые хотят заниматься теннисом, отказываться от гражданства РФ и уезжать из страны-агрессора.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к полномасштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 196-й день.

Из-за военной агрессии РФ российские команды и сборные были отстранены практически от всех международных соревнований.

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