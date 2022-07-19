Дарья Касаткина высказалась о влиянии развязанной РФ войны в Украине на российский теннис.

Первая ракетка России Дарья Касаткина, которая накануне высказалась против агрессии РФ по отношению к Украине, поделилась мыслями о влиянии войны на российский теннис.

25-летняя спортсменка призвала российских детей, которые хотят заниматься теннисом, отказываться от гражданства РФ и уезжать из страны-агрессора.

"Я думаю, что поколение, которым сейчас по 16-17, у них еще есть шансы, потому что они уже играют и у них есть возможность уехать. А вот тем, кто младше…

Я думаю, многие талантливые дети, у родителей которых есть возможность, наверное, будут менять гражданство. Если честно, у нас уже такие вопросы ходят, потому что отстраняют от "Уимблдона", и мы не знаем, что будет дальше. А детям я могу сказать, что если есть такая возможность - ребят, меняйте.

Для Международной федерации тенниса Российской Федерации не существует. Мы отшельники. Не знаю, что дальше", - сказала Касаткина в интервью YouTube-каналу журналиста Виктора Кравченко.

Кроме того, российская теннисистка отметила, что она и сама не исключает варианта со сменой гражданства.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к полномасштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 146-й день.

Из-за военной агрессии РФ организаторы Wimbledon-2022 запретили российским и белорусским теннисистам выступить на турнире. Британцы отметили, что Россия регулярно использует спортсменов в целях пропаганды. Wimbledon стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях.

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