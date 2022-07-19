Дарья Касаткина стала первой россиянкой из топ-рейтинга WTA, которая высказался против агрессии РФ.

Первая ракетка России и 12-й номер мирового рейтинга WTA Дарья Касаткина поделилась мыслями о войне в Украине, которую развязала РФ.

25-летняя спортсменка, которая живет и тренируется в Барселоне, призналась, что бессильна перед решениями российских властей. По ее словам, остановить Путина на сегодняшний день не получается даже у Европы.

"Больше всего сейчас хочется, чтобы закончилась война. С 24 февраля не было ни одного дня, чтобы я не прочитала какую-то новость. Я к этому прямого отношения не имею. По минимуму – да. Но это х**ня по сравнению с тем, что происходит.

Я не представляю, что переживают люди в Украине или те, у кого там есть родственники. Это кошмар.

Если было что-что может хотя бы на 1% остановить это... Без раздумий, я бы сделала все, что от меня зависит. Но, к сожалению, это невозможно. Мы никак не можем повлиять на действия того, что происходит. И от этого, даже какое-то чувство бессилия есть. А кто может? Европа вон ни**ра не может.

Я хочу играть с теннисистами, которые могут вести подготовку так же, как и я, которым не нужно думать о том, что разбомбили их корты. Я не представляю, что это такое, когда у тебя нет дома, бл*дь. Не потому, что ты его еще не обрел, а потому, что у тебя его забрали", – заявила Касаткина в интервью YouTube-каналу журналиста Виктора Кравченко.

Стоит отметить, что Дарья Касаткина стала первой представительницей РФ из топ-рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), которая высказался против российской агрессии.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к полномасштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 146-й день.

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