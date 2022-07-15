Мировое первенство по легкой атлетике пройдет в американском в Юджине с 15 по 25 июля.

В США пройдет чемпионат мира по легкой атлетике. Главный старт года в легкой атлетике пройдет без участия российских и беларуских спортсменов. Представители стран-агрессоров были отстранены от соревнования из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ в Украине.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих поделилась мыслями об отстранении представителей РФ и Беларуси.

"Я не хочу видеть убийц в своем секторе. Этот день (24 февраля – прим.) изменил все.

Недовольство Ласицкене? Из-за того, что она россиянка. Наши люди умирают только потому, что они украинцы", - приводит слова Магучих blick.ch.

Напомним, мировое первенство пройдет в американском в Юджине с 15 по 25 июля. Чемпионат перенесли с прошлого года из-за пандемии COVID-19.

Отметим, что в составе сборной Украины на ЧМ в Юджине выступят, в частности, Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Марина Бех, Анна Рыжикова, Виктория Ткачук.

На предыдущем чемпионате мира в Дохе сборная Украины с двумя серебряными наградами заняла 21-е место в медальном зачете.

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