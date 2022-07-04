Организаторы Уимблдона понесли серьезное финансовое наказание.

С 20 июня по 10 июля в Лондоне (Англия) проходит травяной теннисный турнир серии "Большого шлема" Wimbledon-2022.

Перед стартом турнира организаторы Wimbledon-2022 запретили российским и белорусским теннисистам выступить на турнире из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Британцы отметили, что Россия регулярно использует спортсменов в целях пропаганды.

Wimbledon стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В итоге ATP и WTA лишили этот турнир рейтинговых очков.

Теперь стало известно, что Женская теннисная ассоциация (WTA) еще наложила на турнир штраф в размере 1 млн долларов, сообщает Daily Mail.

Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) должна заплатить 750 тысяч долларов штрафа, а Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета – 250 тысяч.

В то же время, организации при поддержке британских властей намерены подать апелляцию.

Однако проблема заключается в том, что разрешение апелляции возможно только после того, как будут выплачены штрафы. Таким образом, организациям сначала придется заплатить, после чего они могут оспорить вынесение штрафов.

Ранее УНИАН сообщал, что последняя представительница Украины в одиночном разряде Леся Цуренко покинула Wimbledon-2022, проиграв в третьем круге в трех сетах Юле Нимайер из Германии.

Wimbledon-2022: главное