Состоялась жеребьевка первого раунда основной сетки крупного травяного турнира Wimbledon-2022. Четыре украинских теннисистки Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Леся Цуренко получили своих первых соперниц.
Первая ракетка страны Ангелина Калинина начнет турнир с матча против Анны Бондар из Венгрии.
Марта Костюк сыграет с британкой Кэти Свон, а Даяна Ястремская - с представительницей Румынии Аной Богдан.
Леся Цуренко, которая в нынешнем году избежала отборочных матчей, встретится с британкой Джоди Барредж.
Стоит отметить, что если Калинина и Цуренко выиграют свои матчи, то во втором круге они сыграют между собой.
Напомним, организаторы Wimbledon-2022 запретили российским и белорусским теннисистам выступить на турнире из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Британцы отметили, что Россия регулярно использует спортсменов в целях пропаганды.
Wimbledon стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В итоге ATP и WTA лишили этот турнир рейтинговых очков.
Wimbledon-2022: главное
- Турнир проходит на кортах с травяным покрытием. Соревнования основной сетки пройдут в Лондоне с 27 июня по 10 июля.
- Общий призовой фонд соревнований составит 28,99 миллионов фунтов стерлингов. Победители турнира получат по 2 млн фунтов, финалисты - по 1,05 млн фунтов. Все эти показатели являются рекордными для Wimbledon.
- Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович среди мужчин и австралийка Эшли Барти среди женщин. Последняя объявила о завершении карьеры.