В основной сетке Уимблдонского теннисного турнира Украину представят Калинина, Ястремская, Костюк и Цуренко.

Состоялась жеребьевка первого раунда основной сетки крупного травяного турнира Wimbledon-2022. Четыре украинских теннисистки Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Леся Цуренко получили своих первых соперниц.

Первая ракетка страны Ангелина Калинина начнет турнир с матча против Анны Бондар из Венгрии.

Марта Костюк сыграет с британкой Кэти Свон, а Даяна Ястремская - с представительницей Румынии Аной Богдан.

Леся Цуренко, которая в нынешнем году избежала отборочных матчей, встретится с британкой Джоди Барредж.

Стоит отметить, что если Калинина и Цуренко выиграют свои матчи, то во втором круге они сыграют между собой.

Напомним, организаторы Wimbledon-2022 запретили российским и белорусским теннисистам выступить на турнире из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Британцы отметили, что Россия регулярно использует спортсменов в целях пропаганды.

Wimbledon стал первым большим турниром по теннису, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В итоге ATP и WTA лишили этот турнир рейтинговых очков.

Wimbledon-2022: главное