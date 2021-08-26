У Украины сейчас 9 медалей в копилке.

Второй соревновательный день Паралимпийских игр в Токио подошел к своему концу. По его итогам Украина пополнила свою копилку одной наградой - серебряную медаль завоевала пловчиха Елизавета Мерешко.

29-летняя Елизавета финишировала второй в плавании на дистанции 200 метров комплексом в классе SM6. Мерешко выиграла серебро, а золото и бронза достались представительницам Великобритании и Германии соответственно.

Напомним, что в первый день Мерешко принесла Украине первое золото в заплыве на 50 метров вольным стилем.

В первый день Игр украинские спортсмены завоевали 8 медалей.

Украинская команда по итогам второго дня расположилась в медальном зачете на 9-й позиции. А если считать общее количество наград без привязки к пробе медали, то наши спортсмены на 6-м месте.

Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное

Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство в Украине в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

Автор: Артем Будрин