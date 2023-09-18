Ярославе Магучих покорилась высота 2,03 метра.

В воскресенье, 17 сентября, на стадионе "Хейворд Филд" в американском Юджине состоялся финал Бриллиантовой лиги-2023.

В финале соревнований в секторе прыжков в высоту приняли участие три украинки: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Лучшей в этой дисциплине стала Ярослава Магучих. 21-летняя украинка преодолела во второй попытке планку на высоте 2,03 м и установила новый рекорд сезона в мире.

Второе место заняла представительница Австралии Никола Олислагерс. Она с третьей попытки повторила результат Магучих и обновила личный рекорд.

Высота 2,05 м не покорилась ни Магучих, ни Олислагерс. Таким образом, по количеству использованных попыток победителем Бриллиантовой лиги-2023 стала украинская спортсменка.

Бриллиантовая лига-2023. Прыжки в высоту (женщины)

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,03 м

2. Никола Олислагерс (Австралия) – 2,03 м

3. Ангелина Топич (Сербия) – 1,95 м

4. Вашти Каннингем (США) – 1,91 м

5. Морган Лейк (Великобритания) – 1,91 м

5. Юлия Левченко (Украина) – 1,91 м

7. Ирина Геращенко (Украина) – 1,87 м

Отметим, что Магучих во второй раз подряд завоевала главный приз легкоатлетической серии.

В текущем сезоне Бриллиантовой лиги Ярослава трижды выигрывала золотые награды (Рабат, Сямэн и Брюссель) и дважды бронзу (Лозанна и Монако).

Ранее УНИАН сообщал, что в финале Бриллиантовой лиги-2023 из-за проблем со здоровьем отказалась выступить украинка Марина Бех-Романчук.

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