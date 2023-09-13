Марина Бех-Романчук квалифицировалась в финалы Бриллиантовой лиги-2023 сразу в двух дисциплинах.

Многократная чемпионка Украины и участница Олимпиады в Токио Марина Бех-Романчук не примет участия в финале Бриллиантовой лиги-2023, который пройдет в американском Юджине.

Как сообщает "Суспильне Спорт", за три дня до старта Марина Бех-Романчук приняла решение отказаться от участия в соревнованиях из-за состояния здоровья.

Стоит отметить, что в текущем сезоне в Бриллиантовой лиге украинская легкоатлетка выступала в двух дисциплинах: прыжках в длину и тройном прыжке.

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С начала года Бех-Романчук завоевала пять наград: три серебра в тройном прыжке и по одной бронзовой награде в прыжках в длину и тройном прыжке.

Результаты украинки позволили ей квалифицировалась в финалы Бриллиантовой лиги-2023 сразу в двух дисциплинах. В Юджине Бех-Романчук имела хорошие шансы завоевать свой первый чемпионский титул в серии.

Добавим, что Украину на соревнованиях в американском Юджине представят шесть спортсменов. Больше всего представителей нашей страны будет в прыжках в высоту среди женщин. В этой дисциплине честь Украины будут защищать Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. В мужских прыжках в высоту в сектор выйдет Андрей Проценко.

Еще две украинки выступят в секторе бега на 400 метров с барьерами - Анна Рыжикова и Виктория Ткачук.

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