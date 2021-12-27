Фредерик Синистра также был против карантинных ограничений.

Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Фредерик Синистра ушел из жизни в возрасте 41 года в городке Льеж (Бельгия). Причина - коронавирусная инфекция.

Об этом сообщило издание The Sun.

Фредерик в конце ноября попал в больницу с COVID-19, он лежал с кислородной трубкой, затем медики выписали его и разрешили продолжить лечение дома. Но осложнения дали о себе знать и впоследствии Синистра умер.

Фредерик делал публично заявления, где отрицал существование коронавируса. Также он был против карантинных ограничений. Когда Синистра сдал положительный тест на ковид и попал в больницу, то говорил, что "легко преодолеет этот малюсенький вирус".

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