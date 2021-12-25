Андрей Лунин сдал отрицательный тест.

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин сдал отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщает Marca.

Лунин находился на самоизоляции с 16 декабря - в этот день он сдал положительный тест на COVID-19. Теперь же голкипер вскоре сможет вернуться к тренировкам.

Лунин будет готовиться к матчу Кубка Испании против "Алькоркона" (5 январе), в котором имеет шансы сыграть в основном составе.

Отметим, что Лунин болел коронавирусом уже в третий раз и во второй раз за последние четыре месяца. В предыдущий раз он сдавал положительный тест в августе этого года.

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