Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин сдал отрицательный тест на коронавирус.
Об этом сообщает Marca.
Лунин находился на самоизоляции с 16 декабря - в этот день он сдал положительный тест на COVID-19. Теперь же голкипер вскоре сможет вернуться к тренировкам.
Лунин будет готовиться к матчу Кубка Испании против "Алькоркона" (5 январе), в котором имеет шансы сыграть в основном составе.
Отметим, что Лунин болел коронавирусом уже в третий раз и во второй раз за последние четыре месяца. В предыдущий раз он сдавал положительный тест в августе этого года.
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Андрей Лунин: отсутствие игровой практики в "Реале"
- Лунин проводит второй сезон в составе "сливочных" и за это время сыграл за "Реал" лишь один официальный матч.
- Он дебютировал за "Реал" неудачно, вылетев с командой из Кубка Испании 2020-2021.
- В сезоне 2021-2022 Лунин еще не играл за мадридцев.
- Наставник сборной Украины Александр Петраков посоветовал Лунину покинуть "Реал".
- В то же время президент "Реала" заявил, что у Лунина "будет все в порядке", а украинцам не стоит переживать.