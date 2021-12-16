Андрей Лунин / фото realmadrid.com
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин заболел коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба "сливочных".
Андрей сдал положительный тест вместе с Марко Асенсио, Гаретом Бэйлом и Родриго. Также инфицировался сын Карло Анчелотти - Давиде, который работает его помощником. Ранее ковид обнаружили у Луки Модрича и Марсело.
"Реал" 19 декабря должен сыграть против "Кадиса", но этот матч оказался под угрозой переноса.
Заметим, что 22-летний Лунин уже болел коронавирусом в августе текущего года и тогда не поехал на сентябрьские матчи национальной сборной Украины.
Мадридский "Реал": результаты в сезоне
- "Сливочные" набрали 42 очка в 17 играх Ла Лиги и на 8 очков опережают своего ближайшего преследователя "Севилью", у которой есть матч в запасе.
- "Реал" выиграл свой квартет в группе ЛЧ и узнал соперника в 1/8 финала турнира.