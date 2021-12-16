Андрей Лунин второй раз за год сдал положительный тест на ковид.

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин заболел коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба "сливочных".

Андрей сдал положительный тест вместе с Марко Асенсио, Гаретом Бэйлом и Родриго. Также инфицировался сын Карло Анчелотти - Давиде, который работает его помощником. Ранее ковид обнаружили у Луки Модрича и Марсело.

"Реал" 19 декабря должен сыграть против "Кадиса", но этот матч оказался под угрозой переноса.

Заметим, что 22-летний Лунин уже болел коронавирусом в августе текущего года и тогда не поехал на сентябрьские матчи национальной сборной Украины.

Мадридский "Реал": результаты в сезоне

"Сливочные" набрали 42 очка в 17 играх Ла Лиги и на 8 очков опережают своего ближайшего преследователя "Севилью", у которой есть матч в запасе.

"Реал" выиграл свой квартет в группе ЛЧ и узнал соперника в 1/8 финала турнира.

Автор: Артем Будрин