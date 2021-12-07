Александр Петраков считает, что Андрей Лунин выбрал "не тот клуб".

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков посоветовал Андрею Лунину покинуть мадридский "Реал".

Специалист озвучил свое мнение для ПРОФУТБОЛ Digital.

"Он выбрал не тот клуб. В "Реале" многие были игроками. Нужно находить клуб по своим возможностям и там играть. "Реал" - это красиво, ярко, но человеку уже 23-й год пойдет. Ему надо играть. Может, он этим займется. У него есть своя голова на плечах", - заявил Петраков.

Коуч сборной Украины также добавил:

"Когда я только стал тренером сборной, то вызвал его, а он заболел коронавирусом. После этого, говорю откровенно, я не имел с ним контактов. Мне еженедельно дают информацию об игровой практике наших футболистов. Я все о каждом футболисте знаю. Как я могу вызвать вратаря, который уже два года не играет?".

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Андрей Лунин: карьера в "Реале"

Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, однако выступал в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

Лунин с осени 2020 года стал резервистом Тибо Куртуа, но первый и пока что единственный шанс получил 21 января. Дебют получился неудачным - "Реал" с украинцем опозорился в Кубке Испании.

До этого Андрей играл за "Реал" только на International Champions Cup-2018, а также в контрольном матче перед сезоном 2020-2021.

Также появились слухи, что украинец может перейти к чемпиону Франции.

Автор: Артем Будрин