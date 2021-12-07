Главный тренер сборной Украины Александр Петраков посоветовал Андрею Лунину покинуть мадридский "Реал".
Специалист озвучил свое мнение для ПРОФУТБОЛ Digital.
"Он выбрал не тот клуб. В "Реале" многие были игроками. Нужно находить клуб по своим возможностям и там играть. "Реал" - это красиво, ярко, но человеку уже 23-й год пойдет. Ему надо играть. Может, он этим займется. У него есть своя голова на плечах", - заявил Петраков.
Коуч сборной Украины также добавил:
"Когда я только стал тренером сборной, то вызвал его, а он заболел коронавирусом. После этого, говорю откровенно, я не имел с ним контактов. Мне еженедельно дают информацию об игровой практике наших футболистов. Я все о каждом футболисте знаю. Как я могу вызвать вратаря, который уже два года не играет?".
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Андрей Лунин: карьера в "Реале"
- Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, однако выступал в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".
- Лунин с осени 2020 года стал резервистом Тибо Куртуа, но первый и пока что единственный шанс получил 21 января. Дебют получился неудачным - "Реал" с украинцем опозорился в Кубке Испании.
- До этого Андрей играл за "Реал" только на International Champions Cup-2018, а также в контрольном матче перед сезоном 2020-2021.
- Также появились слухи, что украинец может перейти к чемпиону Франции.