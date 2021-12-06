Александр Петраков подтвердил, что разговаривал с Мудриком о возможном вызове в сборную Украины.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков оценил молодого полузащитника донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика и его перспективы попасть в заявку национальной команды на матч плей-офф квалификации на ЧМ-2022 против сборной Шотландии.

Петраков заявил, что он действительно обсуждал с Мудриком возможный вызов на матч с Шотландией, но получит ли игрок "Шахтера" вызов в расположение сборной Украины будет решено позже. Все будет зависеть от дальнейших выступлений перспективного вингера "горняков".

"Слева в полузащите могут сыграть Зубков и Цыганков. Саша в "Ференцвароше" может и справа, и слева действовать. Витя Цыганков играет слева. В матче с Боснией мы видели.

Но я понимаю, куда вы клоните с этими вопросами. Я несколько дней назад вызвал на разговор Мишу Мудрика. Мы с ним поговорили. Я ему сказал, в чем ему нужно прибавить.

Он в расширенном списке сборной, там 36 человек. Нам нужно готовить визы заранее в Шотландию. Посмотрим, что Миша покажет, еще есть время. Мы с ним хорошо поговорили", - приводит слова Петракова ПроФутбол.

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Соперники ранее встречались дважды. Это были матчи квалификации к Евро-2008. В Киеве Украина победила со счетом 2:0, а у себя дома Шотландия взяла реванш - 3:1.

Сборная Шотландии имеет победную серию из шести официальных поединков подряд.

Александр Зинченко прокомментировал результаты жребия. Петраков тоже отреагировал на будущего соперника.

Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2022

На групповом этапе Украина выступала в одной группе с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Украинцы дважды победили, шесть раз сыграли вничью, набрали 12 очков и заняли второе место после Франции, попав в плей-офф.

В отборе на ЧМ Украина установила уникальный рекорд.

Автор: Владимир Медяник