Это первая в истории Украины медаль Олимпийских игр в мужской шпаге. Впервые за 17 лет Украина пробилась в полуфинал в мужском фехтовании. Последний раз на Олимпиаде в Афинах в 2004 году украинец Владислав Третьяк добыл бронзу в сабле.