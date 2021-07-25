Игорь Рейзлин почувствовал вкус бронзы / фото REUTERS
На Олимпиаде в Токио прошла церемония награждения медалями шпажистов, выступавших в индивидуальных соревнованиях.
Бронзовую медаль получил украинец Игорь Рейзлин. Он принес Украине вторую награду в Токио.
Золото завоевал француз Ромен Канонне, который одолел Рейзлина в полуфинале. А серебро досталось венгру Гергею Шикоши.
Фото REUTERS
Фото REUTERS
Фото REUTERS
Фото REUTERS
Фото REUTERS
Игорь Рейзлин с отцом, который его тренирует / Фото REUTERS
Фото REUTERS
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Бронзовая медаль Рейзлина: факты
- Для 37-летнего Рейзлина это первая в карьере олимпийская медаль и сами Игры для него дебютные.
Это первая в истории Украины медаль Олимпийских игр в мужской шпаге. Впервые за 17 лет Украина пробилась в полуфинал в мужском фехтовании. Последний раз на Олимпиаде в Афинах в 2004 году украинец Владислав Третьяк добыл бронзу в сабле.