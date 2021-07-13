Роджер Федерер почувствовал проблемы с коленом.

39-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил о том, что пропустит Олимпийские игры-2020 в Токио, которые начнутся 23 июля.

Девятая ракетка мира сделал соответствующее сообщение в Instagram.

"Во время травяного сезона я снова почувствовал проблемы с коленом, и принял тот факт, что я должен сняться с Олимпийских игр в Токио. Я очень расстроен, потому что возможность представлять Швейцарию всегда была большой честью для меня. Я уже начал восстановление с надеждой вернуться в АТР тур в конце лета. Желаю всей сборной Швейцарии удачи и буду поддерживать ее издалека", - написал Роджер на своей странице в Instagram.

Напомним, что меньше, чем неделю назад, Федерер вылетел с позором из Уимблдона-2021. А месяц назад от участия на Олимпиаде в Токио отказался Рафаэль Надаль из-за состояния здоровья.

Отметим, что Федерер брал золото Олимпиады в Пекине-2008, а также серебро в Лондоне-2012. Швейцарец к тому же имеет 20 титулов серии "Большого шлема", как и Надаль. Два дня назад к этому славному тандему присоединился и Новак Джокович.

Читайте такжеОлимпиада-2020: стало известно, кто представит Украину на теннисном турнире

Олимпиада в Токио: детали

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин