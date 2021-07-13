39-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил о том, что пропустит Олимпийские игры-2020 в Токио, которые начнутся 23 июля.
Девятая ракетка мира сделал соответствующее сообщение в Instagram.
"Во время травяного сезона я снова почувствовал проблемы с коленом, и принял тот факт, что я должен сняться с Олимпийских игр в Токио. Я очень расстроен, потому что возможность представлять Швейцарию всегда была большой честью для меня. Я уже начал восстановление с надеждой вернуться в АТР тур в конце лета. Желаю всей сборной Швейцарии удачи и буду поддерживать ее издалека", - написал Роджер на своей странице в Instagram.
Напомним, что меньше, чем неделю назад, Федерер вылетел с позором из Уимблдона-2021. А месяц назад от участия на Олимпиаде в Токио отказался Рафаэль Надаль из-за состояния здоровья.
Отметим, что Федерер брал золото Олимпиады в Пекине-2008, а также серебро в Лондоне-2012. Швейцарец к тому же имеет 20 титулов серии "Большого шлема", как и Надаль. Два дня назад к этому славному тандему присоединился и Новак Джокович.
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Олимпиада в Токио: детали
- Олимпиада в Токио начнется 23 июля и пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".
- Расходы на игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.
- Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.
- Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады этого года.
- 25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета Олимпийского огня.
- Украине на Олимпиаде в Токио предсказывают больше медалей, чем на Играх-2016 в Рио.
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