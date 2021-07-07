Поляк Хуберт Хуркач всухую разбил знаменитого швейцарца.

39-летний легендарный теннисист Роджер Федерер прекратил свои выступления на нынешнем Уимблдоне.

Представитель Польши Хуберт Хуркач в четвертьфинале элитных соревнований серии "Большого шлема" в трех сетах сенсационно смог остановить Федерера. Поединок длился 1 час и 51 минуту, а последний сет Хуркач выиграл всухую. Швейцарец ни одной партии так и не смог взять.

Роджер Федерер - Хуберт Хуркач - 3:6, 6:7(4), 0:6

В полуфинале соперником Хуркача будет победитель поединка между Маттео Бэрреттини и Феликом Оже-Альяссимом.

Для Федерера "баранка" в третьем сете стала первой в карьере на Уимблдоне и первой со времен финала Ролан Гаррос-2008 против Рафаэля Надаля.

В общем, Федерер наиболее комфортно себя чувствует на травяном покрытии, а следовательно больше всего "Шлемов" он за свою карьеру выиграл именно на Уимблдоне - аж 8 раз он триумфовал в этих соревнованиях. 6 раз Роджер побеждал на Australian Open, 5 раз на US Open, а также один раз на Ролан Гаррос.

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Автор: Артем Будрин