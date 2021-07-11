Сербский теннисист сравнялся с двумя легендами по количеству титулов на турнирах "Большого шлема".

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Уимблдона-2021.

В финальном матче он обыграл итальянца Маттео Берреттини, выиграв у него в третий раз из трех встреч на корте.

Джокович одержал волевую победу. Серб отдал сопернику первый сет, но затем выиграл три партии подряд.

Матч продлился 3 часа 27 минут. Итоговый счет - 6:7, 6:4, 6:4, 6:3.

Победа Джоковича на Уимблдоне: какие достижения он установил

Новак Джокович выиграл свой 20-й титул на турнирах "Большого шлема" и повторил рекорд, сравнявшись по этому показателю с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.

При этом свои 20 титулов он выиграл быстрее испанца и швейцарца - за 13,5 лет, тогда как им на это понадобилось по 15 лет.

На Уимблдоне Джокович победил в шестой раз и по этому показателю занимает третье место (больше побед у Пита Сампраса - 7 и Федерера - 8).

Кроме того, Джокович сумел выиграть Уимблдон в третий раз подряд и стал лишь четвертым, кому удалось подобное.

В текущем теннисном сезоне серб имеет шанс собрать "Золотой шлем". Для этого ему еще нужно выиграть Олимпиаду и US Open. Подобное ранее удавалось лишь Штеффи Графф в 1988 году.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь