Бронзовую призёршу Токио аплодисментами встретили в аэропорту Борисполя.

Дзюдоистка Дарья Белодед вернулась в Украину из Токио. 20-летняя спортсменка на Олимпиаде-2020 добыла первую медаль в украинскую копилку.

Белодед встречали в аэропорту "Борисполь" не только журналисты, но и болельщики. Девушке вручили цветы, а затем ее провели на пресконференцию.

"Прошло несколько дней после соревнований. Сейчас уже понимаю, что эта медаль очень важна для меня. Она всегда будет в истории. Первая медаль в женском дзюдо для Украины. Это память на всю жизнь для меня и моей семьи", - сказала Дарья.

"Я должна отдохнуть. Последний год, даже лет 5 были очень тяжелыми. Сложная подготовка и психологически, и физически. И мне нужно время - месяц, два, чтобы отдохнуть, перезагрузиться и настроиться на следующий олимпийский цикл", - добавила наша дзюдоистка.

Напомним, что Белодед объяснила, почему расплакалась после своего успеха на татами.

Бронзовая медаль Белодед: факты

Дарья Белодед принесла Украине первую медаль на Олимпиаде в Токио.

Для 20-летней Белодед, которая уже становилась чемпионкой мира и Европы, это первая в карьере медаль Олимпийских игр.

Для Украины это первая с 2008 года медаль Олимпийских игр в дзюдо.

Кроме этого, это первая в истории Украины медаль в женском дзюдо на Олимпиадах. Ранее три медали в дзюдо Украине принесли мужчины: Руслан Мишуренко (бронза в Сиднее-2000) и Роман Гонтюк (серебро в Афинах-2004 и бронза в Пекине-2008).

Автор: Артем Будрин