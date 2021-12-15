Мария Гангур и Алина Марущак завоевали медали высшей пробы.

Украинки Алина Марущак и Мария Гангур выиграли золотые медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в Ташкенте.

15 декабря Марущак стала лучшей в двоеборье весовой категории до 81 кг. В сумме она показала результат 248 кг (113 в толчке и 135 в рывке).

В борьбе за золотую награду украинка опередила Валерию Ривас из Колумбии, а также Исеул Ким из Южной Кореи.

Гангур завоевала золотую медаль 12 декабря. Она победила в весовой категории до 59 кг, став лучшей в рывке (101 кг). Украинка превзошла действующую олимпийскую чемпионку и мировую рекордсменку Ко Синчунь из Тайваня.

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По сумме двоеборья (101 + 114) Гангур заняла четвертое место.

Отметим, что Украина впервые за 18 лет выиграла золотые награды на чемпионате мира среди женщин.

Ранее на чемпионате мира украинка Светлана Самуляк завоевала бронзу в двоеборье и серебро в рывке.

Мужская сборная Украины завоевать награды на ЧМ не смогла.

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Автор: Антон Дударь