Людмила Киченок продолжает свои успешные выступления на Ролан Гаррос.

Известная украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата Франции.

В четвертьфинале соревнований посеянные под 14-м номером Киченок и Остапенко нанесли поражение представительницам Бельгии Марине Заневской и Кимберли Циммерманн.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Людмила Киченок / Алена Остапенко - Марина Заневская / Кимберли Циммерманн - 6:2, 5:7, 6:2

Матч продолжался 1 час 53 минуты. За игру Киченок и Остапенко реализовали семь из девяти брейкпоинтов и четырежды подали навылет. Киченок завершила матч подачей навылет.

За выход в финал Ролан Гаррос Киченок и Остапенко встретятся с победительницами противостояния француженок Каролин Гарсии и Кристины Младенович с 13-м номером "посева" китайским дуэтом Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.

Отметим, что Людмила Киченок впервые сыграет в полуфинале турнира Grand Slam, в 2019-м она проиграла два четвертьфинала.

Людмила стала четвертой украинкой, которая сыграет в парном полуфинале на Ролан Гаррос, после Елены Татарковой (2001) и сестер Алены и Катерины Бондаренко (2008).

Ролан Гаррос: что нужно знать о турнире

Ролан Гаррос - турнир Большого шлема на грунтовом покрытии.

В прошлом году победу на соревнованиях одержали среди мужчин серб Новак Джокович, а среди женщин - чешка Барбора Крейчикова.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции - 43,6 млн евро.

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